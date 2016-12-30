أكدت وزارة الدفاع الأميركية أمس مقتل القيادي العسكري البارز أبو جندل الكويتي في تنظيم داعش بغارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل التنظيم.



وقالت القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) إن ابو جندل كان ضالعا في استخدام السيارات المستخدمة بالهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية ضد قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وصف أبو جندل الكويتي بأنه «الرجل الثاني في القيادة العسكرية» لتنظيم داعش في سورية.



وقال إنه قاد معارك في العراق وسورية، وشارك في السابق في استعادة «داعش» السيطرة على مدينة تدمر.