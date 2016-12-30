شنّت مقاتلات روسية ليل أمس الأول غارات هي الأولى من نوعها على مواقع لتنظيم داعش في مدينة الباب السورية التي يحاصرها الجيش الحر بدعم من الجيش التركي، حسبما أوردت وكالة دوغان التركية.

ويأتي الاعلان عن الغارات التي تتم للمرة الأولى على ما يبدو، بعد اعلان التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية بمبادرة من روسيا وتركيا.

لم يتضح في البدء ما اذا تمت الغارات بتنسيق بين روسيا وتركيا التي اتهمت هذا الاسبوع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم دعم عمليات «درع الفرات» التي تقودها تركيا لتطهير الشمال السوري من داعش. وأوضحت وكالة دوغان نقلا عن مصادر عسكرية ان الغارات استهدفت القطاع الجنوبي للمدينة.