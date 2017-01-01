قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بزيارة إلى طهران أمس للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن اللواء علي مملوك ووليد المعلم سيبحثان المستجدات الأمنية على الساحة السورية، وكذلك المفاوضات السورية المقبلة في عاصمة كازاخستان (أستانا) والإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها.

تأتي زيارة المعلم ومملوك إلى طهران بعد يوم واحد على بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار، والذي أبرمته روسيا وتركيا مع فصائل سورية معارضة.

وأعلن نظام الأسد التزامه بما ورد في هذا الاتفاق.

بدورها، أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المعلم سوف يجرى خلال زيارته مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.