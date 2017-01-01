دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين النظام السوري، الى السماح للمنظمة الدولية بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين في البلاد.

وأفاد أوبراين بأن المحادثات مع النظام مستمرة بلا توقف بشأن قضية توصيل المساعدات، مضيفا أنهم لم يتلقوا ردا إيجابيا بعد من النظام في هذا الشأن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار المعلن في سورية، مؤكدا أنهم ينتظرون من النظام السوري «ضوءا أخضر وضمانات أمنية»، بشأن توصيل المساعدات الإنسانية.

وأمل في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في إيصال المساعدات لأكثر من 700 ألف سوري محاصرين في 15 منطقة في سورية.

وقال إن «هناك العديد من الخطوات البيروقراطية تعيق وصول المساعدات إلى المحاصرين»، مشيرا إلى أنه تم إيصال المساعدات لمنطقة واحدة فقط يوجد فيها نحو 6000 محاصر من أصل 15 منطقة محاصرة.