قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون على الاقل خلال هجوم انتحاري نادر الحدوث في احد اهم معاقل النظام السوري في مدينة طرطوس الساحلية.

وقالت تقارير اعلامية ان اشتباكا وقع بين قوات الأمن السورية وانتحاريين اثنين في الساعة الأولى من فجر اليوم الأول من العام الجديد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر أمني سوري أن شخصين يرتديان ملابس عسكرية اشتبكا مع عناصر من قوات الأمن السوري في شارع الكورنيش أمام مقر حزب البعث بمدينة طرطوس ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما وقتل اثنين من عناصر قوى الأمن ومدني واحد وإصابة آخرين بجروح.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري في طرطوس ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الدورية.

وأضافت أن الجهات المختصة تعمل على التحقيق في الموضوع للكشف عن الجناة الذين خططوا لهذا الاعتداء الإرهابي.

من جانبه، أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن يقظة الجهات الأمنية المختصة ومتابعتها الدائمة حالت دون وقوع المزيد من القتلى والجرحى.