كشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات، صواريخ روسية قصيرة المدى ذاتية الدفع، مخزنة داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية، غربي سورية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، امس إن قمر التجسس الإسرائيلي «عاموس ب» التقط صورا عالية الجودة لصواريخ «اسكندر» على شاحنات داخل قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية، غربي سورية.

وأوضحت أن «هذه النظم مموهة بشكل جيد، ولكن الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام الشاحنات مما جعل من الممكن توثيقها».

وأشارت المحطة الإسرائيلية، إلى أن «الصور كشفت تقديرات مسؤولين في وكالات الاستخبارات الغربية منذ فترة طويلة، بأن روسيا زودت سورية بمجموعة واسعة من الصواريخ الأكثر تطورا التي بحوزتها».