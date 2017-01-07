قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية تلقت امس الاول، تقارير بشأن نزوح 7 آلاف شخص في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي في سورية.

وأوضح في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن نزوح هؤلاء جاء نتيجة الاشتباكات الأخيرة وانقطاع مصادر المياه (الشرب) الرئيسية عن دمشق وضواحيها منذ 22 ديسمبر الماضي.

وأضاف دوغريك، أن ما يقارب من 45 ألف شخص يعيشون في منطقة وادي بردى، وتم تسجيل نزوح أكثر من 1200 عائلة مع الهلال الأحمر العربي السوري في مركز انتقالي أقيم لهم لـ«الروضة»، قرب وادي بردى.

وأردف المسؤول الأممي أنه «يجري حاليا وضع خطط الاستجابة وكذلك خطط طوارئ في حالة نزوح المزيد مع استمرار القتال».

وكشف دوغريك أنه تم إصلاح 120 بئرا في دمشق من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرا إلى ان تلك الآبار باتت هي المصدر الوحيد للمياه لكامل مدينة دمشق.