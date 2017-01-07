أكد وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، دعم بلاده لمباحثات الأستانة، التي تنظمها تركيا وروسيا من أجل إنهاء الحرب الأهلية في سورية.

وأوضح كيري في مؤتمر صحافي، عقده امس الاول من مقر وزارته في واشنطن «نحن نشجع اللقاء في استانة».

وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا اللقاء إلى «الوصول لجنيف للبدء بالمفاوضات الحقيقية التي يدعمها المجتمع الدولي بأكمله».

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن محادثات «أستانة»، ستبدأ في 23 الجاري، في حال التزمت الأطراف المتحاربة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى وجود بعض الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتا الى ان قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية، وحزب الله اللبناني، هم من يقومون بهذه الخروقات التي من شأنها أن تشكل عثرة أمام المفاوضات.

ولفت جاويش أوغلو الى انه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة مشاركة الولايات المتحدة الأميركية في محادثات الأستانة المزمعة، مبينا ان الاجتماع المرتقب لا يهدف إلى إبعاد أي طرف أو تهميش دور أحد.