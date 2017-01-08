يشن تنظيم داعش حملة للتخلص من اجهزة الاستقبال الفضائي (الستالايت) في المناطق الخاضعة لسيطرته في الرقة ودير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيم «داعش» عمد إلى تسيير طائرات استطلاع صغيرة، فوق مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وذلك في عملية بحث عن أجهزة ستلايت وإنترنت فضائي، حيث قامت عناصر نسائية من التنظيم بمرافقة دورياته وتفتيش المنازل، للبحث عن أجهزة إنترنت فضائية مخبأة أو أجهزة ستالايت.

وكان المرصد قد تحدث أمس الاول ايضا عن رصده قيام عناصر نسائية في داعش، بالصعود على أسطح منازل في منطقة الجميلي بمدينة الرقة، حيث قاموا بتسيير طائرة استطلاع صغيرة في سماء المنطقة لكشف المنازل التي لم تقم بعد بإنزال أجهزة الستالايت من أسطحها، ومن ثم قامت الكتيبة النسائية بتفتيش معظم منازل المنطقة بحثا عن أجهزة مخبأة، ومن ثم أعلموا عناصر التنظيم الذكور بالمناطق التي تتواجد فيها هذه الأجهزة، حيث دخلوا إلى هذه المنازل وقاموا بتحطيم هذه الأجهزة.

يذكر أن التنظيم وزع في مايو الماضي مطويات بعنوان «لماذا علي أن أحطم الدش «الستالايت»، وذلك في مساجد وأسواق وشوارع المدن والبلدات والقرى، التي تحتوي على «تنبيه للناس» بوجوب تحطيم أجهزة التقاط البث الفضائي «ريسيفر وستالايت»، واحتوت المطويات على «20 سببا» قال التنظيم إنها تدعو «المسلمين لحمل الفأس وتحطيم الستالايت وملحقاته».