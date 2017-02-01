قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس إنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 سوري في أحياء دير الزور التي يسيطر عليها النظام ولكنها محاصرة من قبل داعش.

وتعتبر هذه المنطقة الوحيدة التي تصلها مساعدات الامم المتحدة جوا من بين نحو 15 منطقة محاصرة تسيطر عليها المعارضة السورية.

وكانت عملية الإسقاط الجوي للمساعدات قد توقفت في 15 يناير الماضي بعد أن احرز داعش تقدما واجتاح منطقة الإنزال التي استخدمت ما يصل إلى 177 عملية إسقاط جوي للمساعدات منذ ابريل.

وقالت بيتينا لوشر المتحدثة باسم البرنامج إن منطقة إنزال جديدة تستخدم الآن وإن إسقاط الغذاء جوا استؤنف في 29 يناير بواقع عمليتي إسقاط حتى الآن.

وجرى إسقاط ما وزنه 3340 طنا من الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى منذ أبريل.