أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، عن أمله في زيادة عدد الفصائل المسلحة المعارضة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار في سورية بوساطة أردنية.

جاء هذا في كلمته خلال منتدى التعاون الروسي ـ العربي، الذي انطلق أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال لافروف بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام روسية «نأمل في زيادة عدد الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق لهدنة في سورية قريبا بفضل وساطة الأردن.

وقال لافروف أن الآلية الثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار في سورية التي اتفق عليها في مؤتمر الاستانة الأخير بين روسيا وتركيا وإيران قد «بدأت بالرقابة على تطبيقه». واعتبر أن «الهدنة صامدة بشكل عام».

من جانب آخر أشار لافروف، أن بلاده تنتظر من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تكون أكثر تحديدا حول مبادرتها لإقامة«مناطق آمنة» في سورية.

وعقب تصريح ترامب بعزمه اقامة مثل هذه المناطق، أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة لم تنسق معها أي خطط حول ذلك، مشترطة موافقة النظام السوري عليها.

وأضاف في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنه يأمل أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأميركية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة.

وقال لافروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نفذت في ليبيا عام 2011.