قال المعارض السوري أحمد الجربا لـ «رويترز» ان قوة عربية مؤلفة من 3 آلاف مقاتل تحت قيادته تتلقى تدريبا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في الحملة العسكرية لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الرقة، ويقود الجربا قوات النخبة السورية التي وصفها الجيش الأميركي بأنها مكون مهم في التحالف ضد داعش.

ورحبت واشنطن بمشاركة قوات النخبة في معركة الرقة إلى جانب قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد نظرا لحرصها على توسيع القاعدة السياسية لقوات المعارضة في المنطقة.



وقال الجربا، الذي أسس ويترأس تيار الغد السوري في مقابلة مع «رويترز» بالقاهرة، انه «الآن يبدأ التحضير لمعركة الرقة».



وأضاف «هناك برنامج مع قوات التحالف للتدريب.



سنكون حاضرين بهذه المعركة بقوة ونحن في طور التجهيز لها لتحرير بلادنا وتطهيرها من هذا السرطان الإرهابي الذي هو داعش».

يأتي ذلك بعد ايام من اعلان واشنطن تقديمها مدرعات وآليات عسكرية لـ «قسد» استعدادا للمعركة في محافظة الرقة.