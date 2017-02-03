كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، النقاب عن أنه ناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماعهما في أنقرة أمس، احتمال القيام بخطوات ثنائية في سورية، وبحثا آخر التطورات في سورية والعراق وبحر إيجه.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل عقد في أنقرة عقب اجتماعهما.

وقال الرئيس التركي إنه ناقش مع ميركل التعاون الثنائي في مواجهة الإرهاب، وأزمة اللاجئين، وخطوات ثنائية محتملة في سورية.

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية تركيا الى الاستعانة بخبراء مستقلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل مراقبة الاستفتاء الشعبي على الدستور، بشأن نظام رئاسي جديد منتظر في غضون أشهر في تركيا.

وقالت ميركل بعد لقاء مع الرئيس التركي إنه لابد من بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار الفصل بين السلطات، وحرية الرأي، والتعددية في المجتمع في تركيا.



وأشارت ميركل إلى أنها بحثت مع أردوغان «إتاحة الفرصة لوجود مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال التصويت على الاستفتاء».