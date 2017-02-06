نقلت وسائل إعلام سورية وعربية خبر مقتل 5 جنود روس في تفجير عربة روسية محملة بالذخائر على اوتوستراد جبلة - بانياس الدولي، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.

وكانت مصادر سورية من النظام والمعارضة قد ذكرت في وقت سابق أن انفجارا وقع الليلة قبل الماضية قرب مدينة جبلة، وأن الحادث عبارة عن تفجير لعربة عسكرية روسية أدى لمقتل خمسة عناصر.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام السوري لوكالة الأنباء الألمانية إن سيارة عسكرية روسية تحمل ذخيرة انفجرت على الطريق الواصل بين جبلة وبانياس على الساحل السوري، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر كانوا على متنها.

واستبعدت هذه المصادر أن يكون الانفجار ناجما عن «عمل إرهابي» مشيرة إلى إمكانية حدوث خلل فني، مضيفة أن قوات النظام فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وباشرت التحقيقات بالتعاون مع العسكريين الروس لمعرفة سبب الانفجار.

أما شبكة شام الإخبارية المعارضة فقالت إن ناقلة جند روسية انفجرت بجانب معمل الحديد على الطريق الدولي بمحيط جبلة، مضيفة أن أصوات الانفجارات القوية التي سمعت في المنطقة ناتجة عن انفجار كميات من الذخيرة كانت محملة داخلها.

وأضافت أن سيارات الإسعاف والإطفاء سارعت إلى مكان الانفجار، وأن الطوق الأمني المشدد الذي ضرب في المنطقة يحول دون وصول معلومات أكثر عن الحادث.

غير ان وزارة الدفاع الروسية اكتفت بنفي هذه المعلومات أمس.

في حين ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية نقلا عن مصادر أن السيارة تعرضت لارتفاع مفاجئ في حرارتها مما أدى إلى انفجار خزان الوقود ثم انفجار الذخائر.