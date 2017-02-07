اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، على عقد لقاء ثنائي بعد أيام، لبحث الأوضاع في سورية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن «ليبرمان ولافروف اتفقا في مكالمة هاتفية على عقد اللقاء على هامش أعمال (مؤتمر الأمن) الذي يعقد في مدينة ميونيخ الألمانية منتصف الشهر الجاري».

وذكرت أن ليبرمان ولافروف «بحثا خلال الاتصال الأوضاع في سورية وسبل دعم وقف اطلاق النار هناك».

وأضافت «كما بحثا سبل استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في أكثر من مناسبة، وجود تنسيق إسرائيلي ـ روسي رفيع المستوى بشأن التطورات في سورية.