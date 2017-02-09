نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس وجود «اتصالات مباشرة» بين بلاده وإيران بخصوص الأزمة السورية وتوجيه دعوة إلى دمشق لحضور القمة العربية التي تستضيفها بلاده في الـ29 من شهر مارس المقبل.

وقال الصفدي أمس ان الاردن الذي سيستضيف القمة العربية المقبلة في 29 مارس المقبل، سيلتزم قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بعضوية سورية.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، ردا على سؤال فيما اذا كانت هناك مباحثات لإعادة النظر بدعوة سورية للقمة ان «التعامل مع الدعوات ينطلق من قرارات الجامعة العربية ونحن نلتزم بما أقرته الجامعة العربية سابقا ونتعامل مع هذا الموضوع وفق هذا السياق».

وأوضح ان بلاده لا تنسق مع إيران بخصوص الأزمة السورية «لضمان حماية حدود بلاده الشمالية مع سورية»، مؤكدا أن حماية الحدود هي «أولوية مطلقة» والأردن قادر على توفيرها.

وفيما يتعلق بدعوة سورية للمشاركة في أعمال القمة العربية قال الصفدي ان الأردن «بلد مضيف للقمة وهو ملتزم بقرارات جامعة الدول العربية بهذا الخصوص».