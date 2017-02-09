أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أهمية مباحثات أستانا حول سورية، كخطوة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الجبير أمس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي، بالعاصمة أنقرة.

وأكد الجبير ضرورة مجيء حكومة تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، مستدركا أن تدخلات إيران والمجموعات الأجنبية الإرهابية المرتبطة بها عقدت الحل في هذا البلد.

وأوضح أن لدى بلاده علاقات استراتيجية مع تركيا، ونوه إلى أن مجلس التنسيق التركي السعودي يعتبر خطوة مهمة من أجل دفع علاقات البلدين إلى الأمام.

وأكد على تطابق موقف البلدين حيال قضايا وأزمات إقليمية مثل سورية والعراق، وفلسطين، والتطرف، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن البلدين سيواصلان التعاون من أجل إيجاد حلول لهذا الأزمات.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور السعودية ودولا بالمنطقة قريبا، لافتا إلى أن أنقرة تتطلع لإجراء نقلة في مستوى العلاقات بين تركيا والسعودية.

وأكد أوغلو أن بلاده وضعت آلية للتعاون بين وزارتي الخارجية التركية والسعودية لرفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.