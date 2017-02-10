أعلنت الامم المتحدة ان موفدها الخاص الى سورية ستافان ديمستورا سيوجه دعوات للمشاركة في محادثات السلام المقبلة خلال الايام القليلة المقبلة، متراجعا عن تحذير كان وجهه الى المعارضة السورية بانه سيقوم بتشكيل وفدها بنفسه.



وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين ان «الدعوات ستوجه خلال الايام القليلة المقبلة».

واضاف المتحدث «نعرف جميعا ان هذه الاجراءات معقدة وتتطلب الكثير من المحادثات والمشاورات مع الكثير من الاشخاص» قبل ان يضيف ان «ديمستورا وفريقه سيواصلان العمل على هذه الطريق».

وكانت المعارضة نددت بتهديد الموفد الخاص من انه سيعمد بنفسه الى اختيار مندوبي المعارضة الى محادثات السلام في مؤتمر «جنيف 4» التي من المقرر ان تجري تحت اشراف الامم المتحدة في 20 الجاري، وقالت ان اختيار ممثليها لا يعود اليه.