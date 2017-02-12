أعلن الاميرال علي شمخاني المنسق الايراني للأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية مع روسيا أمس ان المقاتلات الروسية لاتزال تستخدم المجال الجوي الايراني لشن غارات في سورية.

ونقلت وكالة انباء فارس عن شمخاني وهو أيضا سكرتير المجلس القومي الاعلى لشؤون الأمن ان مقاتلات روسية «تستخدم المجال الجوي الايراني وهذا الامر مستمر لان ثمة تعاونا استراتيجيا تاما مع روسيا».

وكانت المقاتلات الروسية استخدمت في اغسطس 2016، لأول مرة قاعدة عسكرية إيرانية غرب البلاد لشن غاراتها لدعم النظام السوري.

وأضاف «في الحالات الاخيرة لم تحتج المقاتلات الروسية للتزود بالوقود» على الأرض.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن شمخاني قوله ان «استخدام القاتلات الروسية للمجال الجوي الايراني يتم بشروط بقرار مشترك مع الأخذ في الاعتبار الحاجات على الأرض لمكافحة الإرهاب».