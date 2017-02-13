أعلنت استراليا أمس سحبها الجنسية من أحد مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن متحدث باسم وزارة الهجرة الأسترالية القول ان الشخص الذي سحبت منه الجنسية يدعى خالد شروف وهو لبناني الأصل وملقب باسم «أبو مصعب الأسترالي».

وأوضح المتحدث ان شروف كان مع عائلته في سورية عام 2013 ونشر صورا مشهورة لطفله وهو يحمل رأسا مقطوعا في العام 2014.

وأضاف أن شروف أوقف بتهم التخطيط لشن أعمال «إرهابية» قبل توجهه إلى سورية وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وحين أطلق سراحه تم وضع اسمه تحت المراقبة إلا أنه تمكن من السفر مستخدما جواز سفر أخيه وظهر في وقت لاحق في مدينة الرقة.

ويعتبر سحب جنسية شروف الاجراء الأول من نوعه في أستراليا ويستند إلى قانون بشأن مكافحة الإرهاب صدر قبل عامين ويقضي بسحب جنسية حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت تورطهم في أعمال إرهابية.