قال مصدر أمني أردني إن قذيفتين أطلقتا من الجانب السوري سقطتا أمس في لواء الرمثا في وقت احبطت السلطات محاولة تسلل الى أراضيها.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس ان «قذيفتين اطلقتا من الجانب السوري سقطتا امس الاحد في لواء الرمثا (90 كلم شمال عمان) والمتاخمة للحدود السورية ما ادى الى اصابة شخص باصابة طفيفة نقل على اثرها للمستشفى».

واضاف ان «احدى القذيفتين سقطت على سطح منزل ونتجت عنها اضرار لكن من دون وقوع أي اصابات».

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود التابعة له، أحبطت محاولة تسلل لسبعة أشخاص، حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه أراضيه.

ونقل الجيش على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري مسؤول بأن «قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لسبعة أشخاص» أمس الأول.

وأضاف المصدر ذاته، بأنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص وإصابة أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري».