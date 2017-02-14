أعلن النظام السوري عن استعداداه لمبادلة معتقلين لديه بأسرى لدى المعارضة كأرضية لاجتماع «أستانا 3» المزمع عقده غدا بدعوة روسية، حيث كان اطلاق آلاف المعتقلين لدى النظام احد قرارات الاجتماعات السابقة اضافة الى تثبيت وقف اطلاق النار الذي ترعاه موسكو وأنقرة وطهران.

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الحكومة تؤكد استعدادها للمبادلة مع من وصفتهم بـ«مختطفين لدى المجموعات الإرهابية» وهي التسمية التي تطلقها على المعارضة السورية. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في أستانة.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر رسمي قوله: إن الحكومة السورية حريصة على كل مواطن سوري في اي مكان «رجالا ونساء وأطفالا مدنيين وعسكريين».