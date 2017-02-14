أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، أن اجتماعا مرتقبا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون سيجري في ألمانيا.

وسيكون اللقاء الأول بين الوزيرين منذ تعيين تيلرسون في منصبه رسميا مطلع الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية الرسمية عن بوغدانوف قوله إن «الاجتماع المرتقب بين لافروف وتيلرسون قد يعقد إما في مدينة «ميونيخ خلال مؤتمر الأمن، أو خلال لقاء مجموعة العشرين في بون».

وسيعقد مؤتمر ميونيخ للأمن بين يومي 17 و19 فبراير الجاري، فيما سيعقد لقاء وزراء خارجية دول «مجموعة العشرين» في بون يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وعن جدول المحادثات المرتقب بين لافروف وتيلرسون، قال بوغدانوف: «أعتقد أنه سيكون هناك خط لقاءات أول ستجري خلاله مناقشة أجندتنا والقضايا الدولية. سورية بالتأكيد ستكون واردة في اللقاء».

وأضاف: «ستكون هناك لقاءات دولية مهمة للوزير لافروف، حيث سيلتقي وزراء عدد من الدول (لم يحددها)، والقضية السورية واردة في كل اتصالات الوزير مع شركائه».

وتابع: «لا أستبعد عقد اجتماع وزاري حول سورية، قبل انطلاق محادثات جنيف».