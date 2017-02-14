قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ ايشينغر أمس ان مستقبل اوروبا في ظل التطورات الدولية الحالية والحرب في سورية سيكونان أبرز ملفين في المؤتمر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ايشينغر في برلين بمناسبة انطلاق اعمال الدورة الـ 53 للمؤتمر الذي يعد من اهم الفعاليات الأمنية في العالم يوم الجمعة المقبل.

وأضاف ايشينغر ان مشاركة عدد كبير من الوفود الأوروبية في المؤتمر الذي ستنتهي فعالياته في الـ 19 من فبراير الجاري تعني ضرورة تقديم اجابة واضحة عن مستقبل القارة الأوروبية في الاوضاع التي شهدتها الساحة الدولية بالآونة الأخيرة لاسيما تعيين الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب رئيسا للولايات.

وحول سورية، قال المسؤول الالماني ان تنظيم المؤتمر قبل ايام من استئناف مباحثات جنيف ومشاركة وزراء خارجية تعتبر دولهم من الدول المهمة بخصوص الحرب في سورية «امران يجعلان الأزمة السورية في مقدمة الأزمات التي سيبحثها المشاركون في المؤتمر».