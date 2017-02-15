فاز مصوران صحافيان بجائزة ثاني افضل صورة صحافية التي أعلنت عنها المنظمة العالمية للصور الصحافية «World press photo».

وحصل المصوران عبد دوماني وامير الحلبي على الجائزة عن فئة «الخبر الميداني».

وبحسب المنظمة فاز المصور الصحافي السوري، عبد دوماني، بجائزة ثاني أفضل صورة صحافية عن الصورة التي التقطها، في سبتمبر 2016، لطفلة سورية جريحة، تصرخ في مشفى ميداني، بمدينة دوما بريف دمشق، إثر غارة جوية نفذتها قوات النظام في البلدة.

وعرضت هذه الصورة آنذاك، الوكالة الفرنسية للأنباء (AFP). كما فاز المصور السوري، أمير الحلبي، بجائزة ثاني أفضل صورة صحافية، وذلك عن مجموعة صور التقطها، أثناء الهجوم الأخير لقوات النظام، على مدينة حلب، بدعم جوي روسي.

ومنها صورة التقطها أثناء إنقاذ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لطفل من تحت الأنقاض، بعد هجوم ببرميل متفجر على حي باب النيرب.

وأخرى لرجال يركضون حاملين اطفال انقذوهم من تحت انقاض القصف في حي صلاح الدين في حلب.

وقد أعلنت المنظمة عن قائمتها السنوية بأفضل الصور الصحافية لعام 2017، وفاز بجائزة «صورة العام» التركي برهان أوزبيليش، مصور وكالة «أسوشيتد بريس»، عن الصورة التي التقطها أثناء مقتل السفير الروسي في أنقرة، على يد شرطي تركي.