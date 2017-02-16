اعترفت الولايات المتحدة، باستخدامها آلافا من قذائف «اليورانيوم» المنضب في طلعتين جويتين نفذتهما عام 2015 بسورية، لضرب ناقلات نفطية برية مصفحة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي رسالة نقلتها الأناضول، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، الرائد جوش جاك: «أستطيع أن أؤكد استخدام اليورانيوم المنضب».

وأضاف جاك ان الجيش الأميركي استخدم أكثر من 5 آلاف قذيقة «يورانيوم» منضب ضد ناقلات نفط برية مصفحة لـ «داعش» في محافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق).

وأوضح ان إحدى الطلعتين الجويتين تمكنتا من تدمير 46 مركبة للتنظيم في 16 نوفمبر 2015، فيما تمكنت الأخرى من تدمير 293 مركبة. وأشار المتحدث الأميركي إلى أن قرار استخدام قذائف اليورانيوم المنضب جاء بناء على تقييم الجهات العسكرية دون الرجوع للرئيس الأميركي باراك أوباما وقتها.

ولفت إلى هذه الخطوة جاءت: «لضمان قدرة القذائف المستخدمة على خرق الدروع وزيادة إمكانية تدمير قافلة الشاحنات التي كان يستخدمها داعش لنقل النفط بشكل غير مشروع».