اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد إن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول مواطنيه للولايات المتحدة لا يستهدف الشعب السوري وإنما يستهدف «الإرهابيين» فيما بدا أنه دفاع عن منطق الإجراء.

وقال الأسد في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 وقناة تلفزيون تي.أف1 سجل يوم الثلاثاء باللغة الانجليزية ونشر أمس «إنها ضد الإرهابيين الذين قد يتسللون مع بعض المهاجرين إلى الغرب وهو ما حدث. حدث في أوروبا وخاصة في ألمانيا». وأضاف «أعتقد أن هدف ترامب هو منع هؤلاء من الدخول.. لا يستهدف الشعب السوري».

ولم يرد الأسد على سؤال مباشر عما إذا كان يرى أن سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب هي السياسة الصحيحة. وقال إنه لا يعرف بعد ما ستكون عليه سياسة ترامب تجاه سورية.

من جهة أخرى، أكد الأسد أن استعادة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال سورية، ليست على رأس أولويات الجيش السوري وأن الهدف هو استعادة «كل شبر» من الأراضي السورية.

وقال الرئيس السوري في مقابلة أجرتها معه بالانجليزية وسائل إعلام فرنسية ان «الرقة هي رمز»، مشيرا إلى أن الاعتداءات في فرنسا «لم يتم الاعداد لها بالضرورة» في معقل داعش في سورية.

وأضاف «تجدون داعش بالقرب من دمشق، تجدونهم في كل مكان». وتابع «كل مكان في سورية له الأولوية اعتمادا على تطور المعركة».

وقال الأسد «إنهم في تدمر الآن وفي الجزء الشرقي من سورية»، مضيفا «كلها متساوية بالنسبة لنا، الرقة وتدمر وإدلب، كلها متساوية».

وقال الأسد إن «من واجب أي حكومة» أن تستعيد السيطرة «على كل شبر» من أراضيها.

ونفى الأسد بشكل قاطع في المقابلة أن يكون نظامه يمارس التعذيب، مؤكدا رفضه للاتهامات الصادرة أخيرا عن منظمة العفو الدولية بشأن عمليات إعدام وفظائع ارتكبت في سجن صيدنايا قرب دمشق.

وقال الأسد إن «التقرير الصبياني» الذي أصدرته منظمة العفو لا يتضمن «ولا حقيقة واحدة (أو) دليلا» لدعم مزاعمها بأن نحو 13 الف شخص شنقوا في سجن صيدنايا بين 2011 و2015.

وأضاف الأسد «قالوا إنهم قابلوا عددا من الشهود من المعارضة ومنشقين. إنه متحيز إذن».

وبشأن التعذيب، قال «نحن لا نفعل ذلك، هذه ليست سياستنا، التعذيب من أجل ماذا؟ من أجل السادية؟ للحصول على معلومات؟ لدينا كل المعلومات».

وقال الرئيس السوري «لو ارتكبنا مثل هذه الفظاعات ستصب في مصلحة الإرهابيين، سيكسبون. الأمر يتعلق بأن نكسب حب الشعب السوري، لو ارتكبنا مثل هذه الفظاعات لما حظينا بتأييد ست سنوات» من الحرب.