رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، التعليق على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) والإدارة الأميركية تدرسان خطط لشن عملية برية في سورية.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف للصحافيين قوله: «ثمة العديد من الأخبار الخادعة في المجال الإعلامي، ومن غير المعقول التعليق على مثل هذه القضايا المهمة استنادا إلى تقارير صحف».



وأضاف «بشكل عام، يعتمد موقف روسيا من إرسال كتيبة أميركية إلى سورية على عدة عوامل ذات أساس قانوني، منها طبيعة العملية وأهدافها».

وكانت شبكة «سي.إن.إن» الأميركية أعلنت في وقت سابق نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن وزارة الدفاع الأميركية «قد تقترح إرسال قوات قتالية تقليدية برية إلى شمال سورية» لأول مرة لتسريع وتيرة المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وتقول وسائل إعلام أميركية، أن عزم الپنتاغون طرح فكرة نشر قوات أميركية في سورية، يعد جزءا من الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها وزارة الدفاع الأميركية لمحاربة تنظيم داعش، بناء على طلب ترامب.