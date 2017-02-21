انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم توجيه الدعوة لممثلي «منصة موسكو» وخاصة العضو القيادي فيما يسمى جبهة التحرير والتغيير المعارضة قدري جميل للمشاركة في مفاوضات «جنيف 4» المزمع اطلاقها بعد غد.

وذكر ان موسكو لفتت انتباه المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان ديمستورا الى عدم جواز هذا النهج الاختياري في تشكيل وفد المعارضة السورية.

ودعا لافروف الى ضرورة الالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 في الاعداد لمفاوضات جنيف، مشيرا الى اهمية مشاركة الحكومة السورية والمعارضة بكل اطيافها في منصات موسكو والقاهرة والرياض واستانا. و أكد وزير الخارجية الروسي أن المزيد من التأخير في التسوية السياسية في سورية لا يمكن أن يناسب أحدا.

من جهة أخرى، قال ان «بلاده تنتظر انضمام الولايات المتحدة الى عملية التصدي للارهاب في سورية».

واعرب عن امله في ان تستند الولايات المتحدة في سياستها الى مصالح المجتمع الدولي، قائلا «اننا ننتظر ان تنضم الادارة الأميركية الجديدة بعد اكتمال تشكلها الى عملية التصدي للارهاب في سورية».