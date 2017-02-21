اعترفت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أربعة عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين في سورية جراء تفجير سيارة باستخدام قنبلة شديدة الانفجار يتم التحكم بها عن بعد الخميس الماضي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أصدرته أمس، أن الحادث وقع يوم 16 فبراير الجاري عن طريق تفجير سيارة باستخدام قنبلة شديدة الانفجار يتم التحكم بها عن بعد، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين، حيث يحاول الأطباء الروس حاليا إنقاذ حياتهم.



وأشار البيان إلى أن رتلا من السيارات العسكرية السورية كانت ترافق سيارة على متنها مستشارون عسكريون روس تتحرك باتجاه مطار التيفور شرق مدينة حمص، غير أنه بعد أربعة كيلومترات من نقطة الانطلاق انفجرت قنبلة يتم التحكم بها عن بعد تحت السيارة، التي كانت تقل العسكريين الروس.