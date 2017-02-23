نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تقديم مقترحات عن تعاون محتمل في سورية.

وأضاف في مؤتمر صحافي بموسكو أن اقتراح الولايات المتحدة إقامة ما يعرف باسم مناطق آمنة في سورية يجب أن يتم بالاتفاق مع النظام السوري أولا.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا أن الجيش الروسي سيمضي قدما في مساعدة قوات النظام.

واضافت زاخروفا في تصريح -نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية أمس - أن القوات المسلحة سوف تمضى قدما في تقديم الدعم للجيش الحكومي السوري في قتاله ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وأثنت على جهود خبراء المتفجرات والقوات الهندسية الروسية لتطهيرهم شرق حلب من الألغام.