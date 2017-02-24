ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس كل الأطراف المتحاربة في سورية العمل على حماية الأطفال، وذلك بالتزامن مع إطلاق جولة محادثات سلام جديدة في جنيف.

وقالت المنظمة: «مع مواصلة الجهود في جنيف لجمع كل أطراف الحرب المستمرة منذ ست سنوات في سورية في محاولة لتحقيق السلام، فإننا نناشدهم جميعا الأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بحقوق الأطفال».

وحذرت من أن «أكثر من عشرة ملايين طفل الذين يعانون بصورة مباشرة ويومية من تبعات هذا الصراع الوحشي يريدون شيئا واحدا فقط، إحلال السلام واستعادة طفولتهم».

وفي مسعى لتقوية الرسالة، استعانت المنظمة بمقطع فيديو يصور طفلا يصرخ مناديا والده بعدما فقد ساقيه، وذلك بعد غارة للنظام على محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقالت المنظمة في تقرير: «منذ مطلع العام، أفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 20 طفلا في هجمات، وأصيب كثيرون، من بينهم رضيعة عمرها يوم واحد، أصيبت بعد قصف منزلها قرب دمشق».

وذكرت أن ما يقرب من مليوني طفل بحاجة ملحة إلى مساعدات عاجلة. وشددت على أن «أطراف هذا الصراع ومن يدعمونهم ملزمون تجاه أطفال سورية بوضع نهاية قاطعة لهذه الحرب».