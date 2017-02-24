أعلن مصدر في النظام السوري عن رصد تصاعد دخان كثيف من آبار جزل للنفط شمال غرب مدينة تدمر، جراء حرق داعش للآبار وخطوط النفط في المنطقة.

وسبق لتنظيم «داعش» أن فجر آبار الغاز في منطقة جحار ومعمل حيان للغاز وشبكة الأنابيب الواصلة بينهما.

يأتي ذلك في وقت أكد المصدر الميداني أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها ضيقت الخناق على التنظيم الذي يسيطر على مدينة تدمر ومحيطها بعد أن وصلت إلى سفوح جبل الهيال ومشارف المنطقة المعروفة باسم المثلث غرب مدينة تدمر بحوالي 4 كلم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المصدر أن مقاتلي ما يعرف بـ «الفيلق الخامس» التابع للقوات الحكومية والذي يشرف عليه الجيش الروسي أصبحوا على بعد نحو 4 كلم غرب مثلث تدمر بعد فرار مسلحي داعش باتجاه مدينة تدمر.

وأعلنت قيادة الجيش السوري نهاية العام الماضي عن تشكيل «الفيلق الخامس ـ اقتحام» ليكون رديفا للقوات الحكومية في عملياتها العسكرية وذلك بتمويل وتسليح وإشراف كامل من الجيش الروسي حيث يقوم ضباط روس بقيادة الفيلق الذي تحشد الحكومة السورية كل جهودها لزيادة عدد المنتسبين إليه.

وأكد المصدر الميداني أن القوات الحكومية مدعومة بمجموعات الدفاع الوطني تقدمت في محيط منطقة البيارات وسيطرت على منطقة ابراج الطيران ووصلت الى السفوح الغربية لجبل هيال في ظل انهيار كبير بين صفوف مسلحي «داعش».