كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، عن تسلل قوات «خاصة» تابعة للجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر إلى الأراضي السورية، بهدف «جمع معلومات استخبارية».

وبثت القناة ليل أمس الأول، تقريرا مصورا أظهر وحدة «النسر» الخاصة التابعة لسلاح الاستخبارات الميدانية في الجيش الإسرائيلي، وهي تقتحم حدود الأراضي السورية.

وأظهر التقرير مراسل القناة «داني كشمارو»، خلال اقتحامه للحدود السورية، برفقة وحدة «النسر»، بصمت وتحت جنح عتمة الليل، مشيا على الأقدام، ليصلوا إلى قرية مهجورة تقع في عمق الأراضي السورية وتبعد عن الحدود الإسرائيلية قرابة نصف كيلومتر، امتنعت القناة من الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية.

وقال «كشمارو»، إنه تمكن مع قوات الجيش من «رؤية وسماع كل شيء»، في ذلك الموقع.

كما أظهر التقرير الجنود وهم يستمعون إلى أصوات مدرعات تمر بالقرب منهم، بالإضافة إلى متابعتهم لمعارك دائرة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة، ومتابعتهم لبعض السوريين الذين يعيشون في قرى قريبة من الحدود السورية ـ الإسرائيلية.

وكشف التقرير عن استخدم عناصر ووحدة لأجهزة تنصت ومعدات استخباراتية، لرصد مكالمات وتحركات قوى المعارضة السورية وجيش النظام السوري والجماعات المسلحة التي تعمل إلى جانبه في منطقة الجولان وجنوب سورية.

ونقلت القناة عن قائد الوحدة «نير ميغديش» قوله: «نحن نراقب ما يحدث داخل القرى السورية، من أجل حماية التجمعات الإسرائيلية التي تقع خلفنا، ونقوم بذلك من هنا في عمق الأراضي السورية».