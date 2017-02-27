قالت منظمة الدفاع المدني السوري التي تعرف باسم «الخوذ البيضاء» أمس إن مصور المنظمة خالد الخطيب صاحب فيلم «الخوذ البيضاء» الذي رشح لأوسكار أفضل وثائقي قصير، لم يحضر الحفل لأن النظام السوري ألغى جواز سفره.

ويقدم الفيلم لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين المدنيين الذين يعملون تحت ادارة المنظمة في مواقع سيطرة المعارضة السورية التي كانت هدفا لقصف عنيف من الطائرات السورية والروسية لإنقاذ المدنيين الجرحى والعالقين تحت الأنقاض في أحياء سويت كاملة بالأرض.

وحصل اثنان من موظفي الخوذ البيضاء وهما رائد الصالح مدير المنظمة ومصور الفيلم الخطيب على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل الأوسكار أمس.

لكن المنظمة قالت أمس في بيان، إن الصالح لن يتمكن من ترك عمله بسبب كثافة الغارات الجوية بينما لن يحضر الخطيب الحفل بعد أن ألغت الحكومة السورية جواز سفره.

وأضاف البيان أن المنظمة تشعر بالامتنان للمنبر الذي وفره لها الفيلم كي تصل رسالتها الإنسانية لمختلف أنحاء العالم.