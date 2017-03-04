تجري القوات التركية تدريبات عسكرية على طول حدودها مع سورية، وذلك بعد أسبوع من استعادتها مدينة الباب من تنظيم داعش، بالمشاركة مع قوات المعارضة السورية.

وتمكنت كاميرات وسائل الإعلام، من خلال جولاتها على أحد مراكز التدريبات الحدودية جنوب شرقي تركيا من رصد تدريبات روتينية لقوات الجيش التركي، حيث تواصل بناء جدار على الحدود مع سورية من أجل تعزيز الأمن.

يذكر ان تعزيزات عسكرية للجيش التركي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى قضاء ألبيلي بولاية كليس على الحدود مع سورية لتقديم الدعم للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سورية.