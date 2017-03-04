شهد العام الماضي زيادة في إقبال الأتراك على الزواج من السوريات بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بـ 2015.

وحلت السوريات في مقدمة العرائس الأجنبيات اللاتي تزوجن من أتراك، خلال العام الماضي، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء التركية.

وبلغ عدد حالات الزواج من السوريات بين الأتراك في 2016، 6 آلاف و495 حالة، في حين كان العدد 3 آلاف و569 عام 2015.

وأظهرت المعطيات وجود ميول أكثر لدى الرجال الأتراك للزواج من أجنبيات، مقارنة بزواج التركيات من الأجانب.

وسجلت حالات الزواج بأجنبيات زيادة قدرها 20%، لتصل 22 ألفا و583 حالة العام الماضي، في حين كانت الزيادة 5.9% في حالات زواج التركيات من مواطني دول أجنبية، ليبلغ العدد 3 آلاف و777 حالة.

وبلغت نسبة السوريات بين العرائس الأجنبيات، 29%، ليتربعن بذلك على عرش القائمة، في حين جاء بعدهن مواطنات من ألمانيا وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا.

وبلغت نسبة مواطني ألمانيا (التي تضم جالية تركية كبيرة) 35.4% في قائمة الأجانب الذين تزوجوا من تركيات، تلاهم حملة الجنسيات السورية والأسترالية والبريطانية والأذرية.