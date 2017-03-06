اعلنت السلطات التركية أمس انها تمكنت من العثور على قائد الطائرة «ميغ 21» التابعة للنظام السوري التي سقطت فوق الاراضي التركية بعد اصابتها خلال قصفها لمحافظة ادلب.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية، إلى بلاده، وذلك بعد المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم انقرة تسليم الطيار للنظام.

ونقلت وكالة الاناضول عن جانكلي في تصريح صحافي بولاية هطاي، أن «حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج، والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث».

وكشفت الأناضول أن قائد الطائرة يحمل رتبة عقيد ويدعى «محمد صوفان» ويبلغ من العمر 56 عاما، وأنه يعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال صوفان: إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية لقصف مواقع في محافظة إدلب، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط فوق الأراضي التركية.

وقالت الوكالة ان الطيار مشى نحو 500 متر في منطقة الأحراش بعد قفزه من المظلة.

وكانت حركة احرار الشام، أعلنت عبر الناطق الرسمي باسمها عن تمكن الدفاع الجوي في الحركة من اصابة الطائرة بالمضادات الارضية أثناء تحليقها بعلو منخفض.

بدوره، قال مركز «نورس» للدراسات إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار هو العقيد محمد صوفان من الدورة 32 من كفريا كان موقوفا عن الطيران، وتمت إعادته الى الطيران لاحقا.