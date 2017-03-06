يخشى المزارعون السوريون المقيمون على ضفاف نهر الفرات أن يقدم تنظيم داعش على تفجير سد الطبقة دفاعا عن معقله الابرز في سورية، في سيناريو كارثي من شأنه أن يهدد مئات القرى والمزارع بالغرق.

وارتفعت منذ مطلع العام وفق الامم المتحدة مستويات المياه في نهر الفرات بالقرب من مدينة الرقة التي يخترق النهر شمالها ثم شرقها وصولا الى العراق.

ويتخوف سكان القرى والبلدات الواقعة غرب مدينة الرقة من ان يعمد التنظيم الى تفجير السد المعروف بسد الفرات، الذي يحتجز المياه على بعد اربعين كيلومترا من مدينة الرقة، في محاولة لعرقلة تقدم خصومهم.

ويقول المزارع أبو حسين (67 عاما) من قرية الطويحنة الواقعة على الضفة الشرقية للفرات على مسافة نحو 55 كيلومترا من الرقة، «إذا نفذ التنظيم تهديده بتفجير أو إغلاق بوابات سد الفرات، فإن كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات، مهددة بالغرق عن بكرة أبيها».

وكانت قرية ابو حسين تحت سيطرة التنظيم منذ العام 2014، قبل ان تسيطر عليها قبل اسابيع الميليشيات الكردية التي تقود قوات سورية الديموقراطية «قسد» بدعم من واشنطن، في اطار هجوم تنفذه للسيطرة على مدينة الرقة.

ويقول ابو حسين الذي يخشى عودة داعش الى قريته «هم لا يخافون الله، ومن لا يخاف الله خف منه».

ويقع سد الطبقة على بعد 500 متر من مدينة الطبقة التي تعد معقلا للتنظيم ومقرا لابرز قياداته.

وتشكل مدينة الطبقة منذ أشهر هدفا لـ«قسد» في اطار هجومها للاستيلاء على الرقة الذي اطلقته في نوفمبر بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

ويقول الفلاح رحيل حسين المحمود (52 عاما) من قرية بير حسين الحمد، «تتوارد معلومات عن ان داعش يعتزم تفجير سد الفرات».

ويضيف «إذا حصل ذلك فإن معظم مناطق الرقة ودير الزور ستغرق، وكثيرا من المدن والبلدات سيقتلها العطش، وستتلف المحاصيل الزراعية والمواشي»، مناشدا «الأمم المتحدة والعالم التدخل للحفاظ على السد ومنع انهياره، باعتباره يشكل شريان الحياة للمنطقة بالكامل».

وتعتمد المحافظات الواقعة في شمال وشرق سورية بشكل رئيسي على مياه نهر الفرات لتأمين مياه الشرب للمدنيين ولري مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية.

في قرية بير حسن الصغيرة، يستبعد الشاب حسن (35 عاما) أن «يغامر تنظيم داعش بتفجير سد الفرات لأنه سيغرق مناطق سيطرته ايضا».

لكنه لا يستبعد كذلك ان «يلجأ الى فتح بوابات السد لتغطية عمليات انسحابه، في حال فقد القدرة على المقاومة في المنطقة».

وافاد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير الشهر الماضي بأن مستوى المياه في نهر الفرات ارتفع الى علو عشرة امتار منذ شهر يناير.

وبحسب الامم المتحدة، يعود هذا الارتفاع «جزئيا الى الامطار الغزيرة والثلوج» وكذلك الى غارات للتحالف الدولي بقيادة اميركية قرب مدخل السد.

وحذرت من أنه من شأن اي ارتفاع اضافي في منسوب المياه او ضرر يلحق بسد الطبقة أن «يؤدي الى فيضانات واسعة النطاق في جميع انحاء الرقة وصولا حتى دير الزور».

وقبل اندلاع النزاع السوري في العام 2011، كان عدد سكان مدينة الطبقة يقدر باربعين الف نسمة وفق الباحث الفرنسي والخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، فيما كان عشرون الفا اخرون يقيمون في مدينة الثورة المجاورة.

واوضح مصدر رسمي سوري يعمل في ادارة السد لفرانس برس أنه «اذا طالت معركة سد الفرات، سيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة جدا على جسم السد وعمله».

وحذر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، من ان «طول فترة المعارك قد يؤدي إلى إجبار الفنيين العاملين داخله على الفرار هربا من الموت، وهو خطر إضافي، لأن السد لا يمكن أن يترك دون إدارة وتحكم فني».

وتبلغ كميات المياه المخزنة في سد الفرات أكثر من 14 مليار متر مكعب، فيما يخزن سد البعث الذي يقع على بعد 27 كيلومترا شمال سد الفرات، أكثر من تسعين مليون متر مكعب من المياه.

يذكر ان استكمال بناء سد الطبقة يعود الى العام 1973. وقد انجز بمساعدة من الاتحاد السوفياتي سابقا.