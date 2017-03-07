قال وزير خارجية كازاخستان خيرات عبدالرحمانوف، إن المعارضة السورية عبرت عن قلقها من عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول نظام الهدنة الكامل حتى الآن.

ونقلت وكالة انترفاكس عن عبد الرحمانوف قوله: «أجريت محادثات مع ممثلي المعارضة السورية، وعبروا عن قلقهم من واقع أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول نظام الهدنة لم تنفذ كاملة حتى الآن، وهذا يشمل برأيهم تحرير الأسرى وتحديد المناطق التي يشملها نظام الهدنة» التي تم التوصل إليها قبل شهرين بين المعارضة والنظام برعاية روسية - تركية. وأضاف أنه نقل هذا القلق إلى ممثلي الدول الراعية لمفاوضات أستانا.



وعبر الوزير الكازاخستاني عن رضا الأطراف المشاركة في مفاوضات التسوية السورية عن لقاءات أستانا بقوله «عموما نتيجة زيارتي لجنيف ولقائي مع المبعوث الخاص ستافان ديمستورا أستطيع التأكيد أن معظم المشاركين في عملية التسوية راضون عن السير الناجح لعملية أستانا، ويشيرون إلى أن لقاء جنيف الأخير ما كان لينعقد لولا مفاوضات أستانا».



وأضاف وزير خارجية كازاخستان أن موعد اللقاء التفاوضي السوري- السوري المقبل في أستانا هو 14– 15 مارس الجاري، وهو الموعد الذي أعلن في جنيف.