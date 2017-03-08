أعلن رئيس مؤسسة الشهداء وقدامى المحاربين في ايران أن حصيلة الخسائر التي منيت بها القوات التابعة لطهران في العراق وسورية بلغت أكثر من ألفي شخص.

وقال رئيس المؤسسة محمد علي شهيدي محلاتي إن «حوالى 2100 شخص قتلوا في العراق وأماكن أخرى»، دون تحديد الفترة التي قتل فيها هؤلاء ولا جنسياتهم، مضيفا أن هؤلاء المقاتلين قتلوا دفاعا عما وصفه بـ «العتبات المقدسة» في سورية والعراق.

وإيران التي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد نشرت في سورية مقاتلين تابعين للحرس الثوري الإيراني تحت مسمى «مستشارين عسكريين» إيرانيين اضافة الى ميليشيات «زينبيون» من باكستان و«فاطميون» من أفغانستان.