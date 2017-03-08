سمحت السلطات التركية أمس لقائد المقاتلة السورية التي قالت جماعات معارضة انها اسقطتها خلال قصفها لإدلب وهبط بالمظلة في مدينة هطاي، بالاتصال مع عائلته.

وقالت وكالة «أناضول» التركية للأنباء ان العقيد الطيار محمد صوفان الذي يبلغ من العمر 56 عاما طمأن عائلته حول وضعه الصحي الذي وصفه بـ «الجيد».

وأضافت الوكالة ان صوفان خضع اول من امس لعملية جراحية ناجحة اجريت له بعد اصابته بكسر في العمود الفقري والذي نتج عن سقوطه من المظلة، مشيرة إلى ان وضعه الصحي مستقر ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى هطاي الحكومي.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعلن أول من امس أن بلاده ستسمح لعائلة صوفان بزيارته، مضيفا أن مسألة إعادة الطيار الى بلاده لم يتم بحثها حتى الآن.

وكانت قوات الدرك التركية عثرت الأحد الماضي على صوفان بعد تسع ساعات من البحث بعد أن سقطت طائرته في الأراضي التركي. ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحات للطيار الذي يعتقد انه من بلدة كفريا، قال فيها إن طائرته أسقطت خلال مهمة قصف كان يقوم بها في محافظة إدلب.