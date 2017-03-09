أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (المستقلة)، بمقتل نحو 23 ألفا و502 امرأة خلال السنوات الست الفائتة في سورية، بحسب تقرير للشبكة أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت الشبكة في بيانها الذي اوردته «الأناضول» ان 91% منهن قتلن على أيدي النظام وحلفائه. وإن «نحو 7571 ما زلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى الآن».

وبينت أن النظام يعتقل نحو 6177 من هذا العدد وتشكل نسبة القاصرات منهن 319.

فيما تعتقل فصائل المعارضة المسلحة نحو 921، وتشكل نسبة القاصرات منهن 108.

أما التنظيمات المتطرفة والتي لم تسمها المنظمة في تقريرها، فتعتقل نحو 357 تشكل القاصرات نحو 22 من العدد.

بينما تعتقل الميليشيات الكردية «ي ب ك» وهي الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني، نحو 116، تشكل نسبة الأطفال منهن نحو 55 قاصرا.

وأشار التقرير إلى أن «أنواع الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها المرأة السورية متعددة، ويأتي القتل خارج نطاق القانون في مقدمتها، والعنف الجنسي، والخطف، والاعتقال التعسفي والإصابة، بالإضافة إلى فقدان الزوج أو الولد والتشريد».

من جهة أخرى، دعا كيفين كنيدي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية إلى بذل الجهود لتلبية احتياجات أكثر من 7 ملايين امرأة وفتاة تأثرن من النزاع في سورية.

وذكر بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أوتشا) بالقاهرة أمس، أن النساء والفتيات يشكلن 52% من 5 ،13 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية فتعيش الكثيرات منهن في ظروف قاسية، مشيرا إلى أنه من بين أكثر من 643 ألف شخص يعيشون في 13 موقعا محاصرا يوجد به 340 ألف امرأة وفتاة.

وأضاف البيان ان النساء والفتيات يواجهن في جميع أنحاء البلاد تهديدا يوميا يتمثل في العنف القائم على أساس نوع الجنس، وتتولى النساء الأدوار التي كانت أكثر ارتباطا بالرجال مثل العمل بأجر وإعالة الأسرة، وبينما يؤدي ذلك إلى قدر أكبر من تمكين المرأة، إلا إنه يتسبب في زيادة مخاطر العنف ضد النساء والفتيات.