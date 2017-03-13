تبنت هيئة تحرير الشام أمس التفجيرين اللذين استهدفا زوارا عراقيين في حي الشاغور بدمشق أمس الأول، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 74 قتيلا غالبيتهم من الزوار العراقيين وبينهم 20 من قوات النظام.

وبحسب بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، قالت الهيئة: «في يوم السبت.. وبعد الرصد والمتابعة من قبل وحدات العمل خلف خطوط العدو، تم تنفيذ هجوم مزدوج من قبل بطلين من أبطال الإسلام وهما أبوعائشة وأبوعمر الأنصاريان (...) وسط العاصمة دمشق».

واعتبر أن الهجوم «رسالة واضحة لإيران وميليشياتها».

واستهدف تفجيران احدهما انتحاري، المنطقة التي تقع فيها مقبرة باب الصغير في الشاغور في دمشق القديمة.

وأسفر التفجيران، وفق المرصد، عن مقتل 74 شخصا، بينهم 43 من الزوار العراقيين الشيعة و11 مدنيا سوريا فضلا عن 20 من قوات الدفاع الوطني والشرطة السورية.