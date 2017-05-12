حذّر وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د.محمد المومني أمس بأن بلاده ستتعامل «بكل حزم» أمام أي محاولة لمس أمن المملكة وحدودها، معربا في الوقت ذاته عن تمنياته لسورية بالأمن والاستقرار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.المومني للاذاعة الأردنية وبثه التلفزيون الأردني بعد إسقاط سلاح الجو الأردني طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء الاردن في الحدود الشمالية المتاخمة لسورية مساء اول من امس.

وأضاف أن إسقاط الطائرة من دون طيار من قبل قوات سلاح الجو الأردني رسالة مفادها «أن كل من يقترب من حدودنا ويهددها سيكون مصيره القتل والتدمير»، لافتا إلى أن الأردن يعلن بشكل مستمر عن محاولات تسلل وكيفية التعامل معها.

وأوضح بهذا الصدد أن الطائرة التي أسقطت هي طائرة من دون طيار، وبناء عليه «يجب أن يكون هناك تحليل فني واستخباراتي وتحليل ما هي الجهات التي يمكن أن تمتلك مثل هذه الطائرات».

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت اول من امس تمكن طائرات «اف 16» الحربية من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة على الحدود الشمالية للأردن بالقرب من محافظة المفرق، وطبقت قواعد الاشتباك المعمول بها بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود ما استدعى التعامل معها وإسقاطها.

وأشارت إلى أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة والأجهزة التي كانت تحملها ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا.