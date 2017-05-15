تتواصل معاناة 8 عائلات سورية عالقة على الحدود بين الجزائر والمغرب، المستمرة منذ نحو شهر. وتشهد أوضاعهم الصحية والنفسية تدهورا كبيرا في جو صحراوي متقلب، ورياح عاتية تهب فجأة، إضافة إلى انتشار الحشرات والأفاعي، في ظل انعدام أي نوع من الرعاية الصحية. وطالبت العائلات العالقة ويبلغ تعداد أفرادها اكثر من 50 شخصا، في تسجيلات مصورة وصوتية أرسلتها للأناضول، دول العالم والمنظمات الدولية للتدخل لإخراجهم من المنطقة.

وتعيش العائلات في خيم مهترئة من الأقمشة والبطانيات، تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة، ويغطي غبار الصحراء وجوههم وأجسادهم، ناهيك عن انتشار الأفاعي والعقارب وهي أحد أكبر المخاوف لدى تلك العائلات، خاصة الأطفال.

وأفاد أحد أرباب الأسر في تسجيل مصور بأن الأطفال يعيشون أوضاعا مأساوية في الصحراء، بلا طعام أو ماء صحي، مناشدا رؤساء وملوك دول العالم ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنقاذهم من الصحراء القاتلة.

وقالت الطفلة حلا رعد «انهم متعبون جدا فلا الجزائر تقبل بعودتهم ولا المغرب تسمح بدخولهم»، مشيرة إلى أنهم يعيشون حياة صحراوية، حارة نهارا باردة ليلا، حيث لا يجرؤ الكثير منهم على النوم خوفا من الأفاعي والعقارب.

وأوضحت «أن حياتهم حياة براري لا يرتضي أحد أن يعيشها، نحن نحرق الشوك في الليل لنتدفأ ونحمي أنفسنا من الحيوانات».

ويتبادل البلدان التهم بشأن المسؤولية عن وصول اللاجئين، إذ تقول الرباط إن هؤلاء الأشخاص عبروا الأراضي الجزائرية لدخول المغرب.