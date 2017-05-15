قرر المؤتمر القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية أمس حل قيادته القومية بشكل نهائي بمشاركة اعضاء قيادات الحزب في ثماني دول عربية.

وقال قيادي في حزب البعث طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المؤتمر شهد مشاحنات عنيفة بين أعضاء القيادة القومية الذين حضروا الاجتماع والذي انتهى بقرار حل القيادة وإعفائهم جميعا من مناصبهم القيادية في الحزب.

وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر اليوم أعمال المؤتمر الذي سيختتم أعماله بإحداث مكتب قومي استشاري في القيادة القطرية وتعيين الأسد أمينا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1947 وسيطر على الحكم منذ مارس عام 1963.