طردت الصحافية والمذيعة في قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام ربى الحجلي أمس من مقر الأمم المتحدة بجنيف، جراء توجيهها كلمات مسيئة وشتائم بحق وفد المعارضة السورية في مفاوضات «جنيف6».

وكانت الحجلي وجهت في وقت سابق كلمات مسيئة وشتائم بحق وفد المعارضة السورية عند وصوله إلى المقر الأممي بجنيف، من أجل لقاء مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا.

ونقلت مركبة تابعة للأمن الخاص بالمقر الأممي في جنيف الصحافية الحجلي من المقر الأممي إلى الباب الرئيسي بعد أن سحبت منها بطاقة التصريح الخاصة بتغطية مفاوضات جنيف6.

واتخذ قرار الطرد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إثر شكوى رسمية تقدم بها إليه وفد المعارضة، للمطالبة بطرد هذه الصحافية من مقر الأمم المتحدة، وعدم السماح لها بالتغطية، نتيجة لسلوكها غير اللائق الذي يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحافي.

ولدى دخول وفد المعارضة إلى لقاء المبعوث الأممي المقرر أمس، وصل رئيس الوفد نصر الحريري أولا فحاولت الصحافية الحجلي توجيه سؤال له وخاطبته لاحقا «تواصوا بالعمالة والإرهاب».

وبعد دقائق وصل بقية أعضاء وفد المعارضة، فبادرت الصحافية بتوجيه السباب والشتائم والإهانات للوفد، مخاطبة إياهم بالقول: «أقبح ما عندكم أظهروه» ووصفتهم بـ«المجرمين».

وعند مواصلة أعضاء الوفد الدخول واستخدامهم الأدراج للوصول إلى قاعة المفاوضات في المكان المخصص للصحافيين واصلت صراخها بالقول «مجرمين ببدلات عسكرية»، وأمطرتهم بألفاظ نابية.