أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية فتح مجمع منازل لاستقبال 990 من أيتام الحرب في سورية في جنوب تركيا أمس.



وأوضحت المؤسسة في بيان ان المشروع الذي بدأ في يوليو 2015 ونفذته مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية، يتألف من 55 منزلا تبلغ مساحة كل منها 350 مترا مربعا، وثلاث مدارس ومسجد وعيادة طبية وملاعب ومركز ثقافي ومساحات من الأراضي لزراعتها. وتؤكد مؤسسة الاغاثة الإنسانية التركية انه اكبر مجمع يبنى للأيتام في العالم.



وأضاف البيان ان «واحدا من أهم المباني في المجمع هو مركز إعادة التأهيل المخصص للأطفال الذين تعرضوا لصدمات كبيرة»، موضحا ان 400 موظف يقيمون في المنطقة سيعنون بالمركز الواقع في ريحانلي قرب الحدود السورية.