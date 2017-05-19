أفاد ضابط أمني عراقي، بأن قوة أمريكية خاصة قتلت عددا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقلت مجموعة من قياداته أمس، في عملية إنزال نفذتها في ريف "البوكمال" السوري على الحدود مع العراق.



وقال ضابط بالجيش، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "قوة أمريكية خاصة نفذت عملية إنزال جوي على مقر قيادة لتنظيم (داعش) في ريف البوكمال غرب محافظة الأنبار، غربي العراق".



وأضاف الضابط، للأناضول، أن "القوة الأمريكية انطلقت من قاعدة "عين الأسد" في ناحية البغدادي ، واشتبكت مع عدد من الإرهابيين في المقر".



وأشار إلى أن عملية الإنزال أسفرت عن مقتل عدد من عناصر "داعش" واعتقال مجموعة من قيادات التنظيم، دون معرفة إن كان هناك خسائر في صفوف القوة الأمريكية.



وذكر أن القوة اقتادت قيادات تنظيم "داعش" الذين تم اعتقالهم إلى جهة مجهولة.



ولم يصدر عن الجهات الأمريكية، أو قيادة قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، أية بيانات بهذا الخصوص.



يذكر أن قوة أمريكية خاصة نفذت قبل عدة أسابيع عملية إنزال جوي على ريف "البوكمال" السوري على الحدود مع العراق، واعتقلت ما يسمى بـ"والي الفرات" التابع لتنظيم "داعش".